Deel van Genkse wijk Boxbergheide overdag zonder water door breuk in leiding

Bewoners van de Turfstraat in de Genkse wijk Boxbergheide hebben sinds 7 uur vanmorgen tot in de vooravond zonder water gezeten. De oorzaak was een lengtebreuk in de waterleidingen. "Die is vanochtend vastgesteld. We hebben dan ook meteen een ploeg gestuurd. Die heeft ook versterking gekregen", aldus Brigitte Van Damme van De Watergroep. Rond 17 uur was het lek gedicht.