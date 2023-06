Woonproject voor langdurig daklozen in Turnhout is succesvol: "Alle bewoners zijn er nog na een jaar"

Federaal minister van Grootstedenbeleid Caroline Gennez (Vooruit) bracht vandaag een bezoek aan "Housing First" in Turnhout. "Zonder adres ben je een vogel voor de kat. Je kan geen uitkering aanvragen, het is moeilijk om te solliciteren en vaak lukt het ook niet om je kinderen in te schrijven in een school. Alles begint bij een dak boven het hoofd. Via het grootstedenbeleid van de federale overheid stimuleren we steden en gemeenten om panden aan te kopen om dak- en thuislozen te kunnen huisvesten. Wij zorgen voor infrastructuur maar Vlaanderen zou ook de begeleiding meer moeten subsidiëren. Zo krijgen deze mensen de toekomst waar ze recht op hebben. Noodopvang is altijd achter de feiten aanhollen."