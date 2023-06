Woonzorgcentrum Westduin in Westende onder verhoogd toezicht geplaatst

Het woonzorgcentrum Westduin in Westende, bij Middelkerke, is door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht geplaatst. Bij een onverwachte controle eind maart had de Vlaamse zorginspectie verschillende tekorten vastgesteld. Niet alle medicatie werd veilig bewaard en er was ook een probleem met de netheid.