"Wouters versus Waes" op de Antwerpse Sinksenfoor: schepen Peter Wouters neemt het op tegen Tom Waes

Na een spannende strijd sluiten ze het duel af met een score van 3-2 in het voordeel van Waes. "Het had niet anders mogen zijn als peter van de Sinksenfoor", zegt Waes. Toch verdient ook Wouters de nodige eer, vindt hij. "Het was vandaag aan mij, maar het had evengoed omgekeerd kunnen zijn. Ik heb mijn gelijke gevonden." Voor schepen Wouters komt het verlies hard aan. "Ik had het niet zien aankomen. Het is echt een koude douche, wat normaal aangenaam zou moeten zijn met dit weer. Maar bij mij voelt het niet aangenaam aan op dit moment."