Groep vrijwilligers knapt parochiezaaltje van Beert bij Pepingen op

Vandaag hebben de vrijwilligers het oude behangpapier van de muur gehaald en gezorgd dat alles klaar is voor de grotere werken, want later deze week komen er ondernemingen die het onderdak leggen en de elektriciteit plaatsen. "Alles wat we zelf kunnen doen, doen we zelf. Soms komt er dus een onderneming, maar gipsplaten zetten of verven doen de vrijwilligers gewoon zelf."