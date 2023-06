6 studio's voor jongvolwassenen die zelfstandig leren wonen in Sint-Truiden

"Hier zullen 6 jongvolwassenen voor de eerste keer alleen wonen in aparte studio's", legt Bart Maes, ondervoorzitter van Vistha uit. "Ze worden door ons begeleid, omdat ze kwetsbaar zijn of uit een moeilijke periode in hun leven komen. Wij gaan dan regelmatig bij hen langs. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte, dus we kunnen hen zowel individueel als in groep begeleiden." Het is de bedoeling dat de jongvolwassenen op termijn kunnen doorstromen naar gewone woningen.