Zes scholieren in Geraardsbergen naar ziekenhuis na intoxicatieverschijnselen

In het Sint-Catherinacollege in Geraardsbergen zijn zes scholieren onwel geworden en naar het ziekenhuis overgebracht met intoxicatieverschijnselen. "De studenten hadden wellicht een vape of snus gebruikt", klinkt het bij algemeen directeur van het college Filip Santens. Twee studenten waren er erg aan toe, maar niet in levensgevaar.