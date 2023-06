Actiegroep achter Gents referendum verzamelt 18.000 handtekeningen om hoorzitting over sociaal wonen af te dwingen in Vlaams Parlement 

"Vlaanderen is bevoegd voor sociaal wonen en daar draait heel wat in de soep. Het is nochtans een goed systeem dat echt noodzakelijk is. We willen het thema veel hoger op de agenda", zegt Boeraeve. Hij zal, als eerste ondertekenaar, normaal gezien het woord mogen nemen. "Het is de bedoeling dat er ook een sociale huurder meekomt, om het belang te benadrukken. We hopen dat dit een verkiezingsthema wordt."