Antwerps loodsbedrijf Brabo wil meer mensen warm maken voor binnenvaart en laat ze oefenen op nieuwe simulatoren

Brabo verhuurt de simulatoren ook aan externen, zoals de Zeevaartschool, Syntra of binnenvaartondernemers. "De opleiding is er niet makkelijker op geworden. We moeten er wel voor zorgen dat we voldoende jonge mensen kunnen blijven aantrekken die een carrière willen maken in de binnenvaart, van deksman naar matroos, tot stuurman en schipper. We moeten opletten dat we ze het niet te moeilijk maken. In de haven is de binnenvaart ook een belangrijke sector. Er komen niet alleen zeeschepen. De binnenvaart moeten we kunnen blijven bemannen."