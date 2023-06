Aubergines van kwekerij Heulens in Boechout zorgen voor natuurlijke airco: "Ze koelen zichzelf af en dus ook de serre"

In de zomer bereikt de aubergineteelt zijn hoogseizoen. De eerste hittegolf komt dit jaar uitzonderlijk vroeg. Dat zorgt ervoor dat er nu al heel wat werk is in Auberginekwekerij Heulens in Vremde. Omdat aubergineplanten zichzelf en zo ook de ruimte rond hen een beetje afkoelen, is het in de serres een paar graden koeler dan buiten. "Het geeft een aangenaam effect hier tussen de planten", zegt auberginekweker Jan Heulens.