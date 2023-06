AZ Zeno in Knokke-Heist plaatst nog eens 3.000 zonnepanelen: "We zullen voor bijna de helft op groene stroom draaien"

Nu al werkt AZ Zeno in Knokke-Heist voor een kwart op groene stroom. Dat is onder meer te danken aan het grote aantal zonnepanelen dat het heeft geplaatst. "Van bij de opening hadden we zo'n 1.000 zonnepanelen om eigen stroom op te wekken", zegt facilitair directeur Jo Dendauw. "Later zijn daar nog eens 1.200 panelen bijgekomen. We hebben werkelijk alle daken die beschikbaar waren volgeplaatst."

Toch wou het ziekenhuis graag nog meer panelen, zeker gezien de stijgende energieprijzen. "In twee jaar tijd zijn de kosten voor energie vervijfdubbeld", duidt Dendauw, "van één miljoen euro in 2021, naar vijf miljoen dit jaar. Nu, dat betekent ook wel dat onze nieuwe investering in drie jaar zou moeten terugverdiend zijn. Al verwacht ik dat de prijzen weer wat gaan zakken en dan komen we op een terugverdientijd van een jaar of zes."