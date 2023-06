Bewoners van appartementsblok in Gent al 3 weken te voet naar boven: "Onderdelen voor defecte lift laten op zich wachten"

In mei werd na een controle van de lift in een woonblok aan de Jan Yoensstraat in Gent een defect vastgesteld. Daardoor kunnen bewoners van het woonblok al meer dan 3 weken de lift niet gebruiken. Mensen die slecht ter been zijn, zitten dus opgesloten in hun appartement. De sociale woonmaatschappij Thuispunt Gent is op de hoogte van het probleem.

Volgens Thuispunt moeten er stukken vervangen worden. “We hebben naar de huurders over het probleem gecommuniceerd via een brief en onze sociale dienst is ter plaatse geweest. De leverancier liet ons weten dat de vervangstukken eerstdaags worden verwacht. Binnen de twee dagen na ontvangst, gaan we de lift herstellen”, zegt Simon Stevens van Thuispunt Gent. Begin volgende week zou de lift weer moeten werken.