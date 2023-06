Dierenartsenpraktijk in Berchem rekruteert honden en katten om bloed te geven: "Groot tekort aan donaties"

Naar aanleiding van Wereld Bloeddonordag organiseert dierenartsenpraktijk AniCura in Berchem bij Antwerpen een rekruteringsdag. Het is de bedoeling dat meer eigenaars van katten en honden hun dier bloed laten doneren. Er is een groot tekort aan dieren die bloed geven. Op dit moment zijn er in de Benelux een 500-tal donoren. De dierenbloedbank wil daar graag 10.000 van maken.