Brand legt drie garageboxen met hele inboedel in de as in Lier

Aan de Antwerpsesteenweg in Lier zijn gisterenavond drie garageboxen uitgebrand. Het vuur ontstond kort voor 19 uur in een van de garageboxen, maar breidde razendsnel uit en zette ook de twee andere garageboxen in lichterlaaie. Er stonden geen auto's in de garageboxen, maar de spullen die erin opgeslagen werd, ging wel helemaal in vlammen op.

Omdat op het dak van de garageboxen oude golfplaten lagen en de kans bestond dat er bij de brand asbest vrijkwam, vroegen brandweer en politie aan omwonenden om ramen en deuren een tijdlang gesloten te houden. Ook de Antwerpsesteenweg werd even afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen in de buurt. Bij de brand raakte niemand gewond.