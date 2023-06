Kritiek op campagne van Net Brussel om lachgasflessen naar recyclagepark te brengen, zonder waarschuwing voor gezondheidsrisico's 

"Laat uw lege lachgasflessen niet achter op straat of in de vuilnisbak, maar breng ze naar het recyclagepark": die boodschap prijkt op de nieuwe affichecampagne van Net Brussel. Daar komt nu felle kritiek op omdat de campagne geen aandacht schenkt aan de gezondheidsrisico’s van het gebruik van lachgas. Bevoegd minister van Leefmileu Alain Maron (Ecolo) noemt het problematisch. “We hebben gevraagd om de campagne, die niet is goedgekeurd door mijn kabinet, tijdelijk op te schorten en er een boodschap over gezondheidspreventie aan toe te voegen.”