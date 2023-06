Brusselaar Mathieu Leclercq wil in casino Viage de beste croupier van Europa worden

De winnaar ontvangt een geldprijs, een reis en een grote beker. Maar ook de eer is een prijs. "Al vanaf mijn beginjaren als croupier, toen ik 20 was, wist ik zeker dat ik deze job wou doen. Croupier zijn zit in mijn bloed. Ik vind het contact met de spelers en de psychologie van het spel fascinerend. Als ik win, trekt vooral de daaruit voortkomende prestige mij aan. Je werkt om geapprecieerd te worden in je job", besluit Leclerq.