Schoolbus met 35 kinderen aan boord vat vuur op N16 in Bornem: niemand raakt gewond

Op de N16 richting Willebroek in Bornem is woensdagmiddag brand uitgebroken in een bus met kinderen van een lagere school uit Antwerpen. Er was een grote rookpluim te zien in de omgeving. Niemand op de bus raakte gewond en de brandweer kon het voertuig intussen blussen.

"De kinderen hebben zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Ze zijn natuurlijk wat aangedaan door het voorval. De medische diensten onderzoeken hen nu bij een autobedrijf vlakbij de plaats van het ongeval, want sommigen vertellen dat ze wat rook hebben ingeademd. De mensen van het bedrijf proberen het de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Ze kregen zelfs al een cadeautje", vertelt Dirk Van de Sande van de politiezone Rivierenland.

De brandweer had de brand snel onder controle waardoor de bus niet volledig is uitgebrand. De weg is door het incident volledig afgesloten.