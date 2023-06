Chauffeurs van reisbussen krijgen slecht rapport na grote controle in Brugge: "amper 3 van de 28 waren volledig in orde"

De resultaten zijn op zijn minst opvallend. Alle bestuurders van de Lijn hadden hun rijbewijs op zak en zaten nuchter achter het stuur. Ook alle taxichauffeurs slaagden voor de ademtest en konden alle boorddocumenten voorleggen. Maar bij de bestuurders van de touringcars was amper iemand volledig in orde. In de meeste gevallen ging het wel om kleinere problemen. "Sommige bestuurders hadden niet de juiste papieren of vergunningen bij", duidt Lien Depoorter van de politie in Brugge, "of ze hadden hun reisblad niet opgemaakt, terwijl dat verplicht is. Maar er waren er ook die de rij- en rusttijden niet respecteerden, hun gordel niet droegen of op hun gsm zaten achter het stuur. Van de 28 reisbussen die gecontroleerd zijn, bleken er uiteindelijk maar 3 volledig in orde."



Tijdens de actie zijn ook de passagiers van de lijnbussen gecontroleerd. Van de 1127 reizigers werden er 13 betrapt op zwartrijden.