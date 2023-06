Geredde Colombiaanse kinderen waren hun thuisregio ontvlucht: "Familie vreesde voor rekrutering door gewapende groepen"

Of de kinderen effectief voor gewapende rebellen op de vlucht waren, zoals de vader beweert, en dan specifiek dissidenten van de FARC, is moeilijk te bevestigen. De splinterbeweging van de FARC waarover hij het heeft, is inderdaad actief in die regio. Er zouden ook nog minstens twee andere gewapende groepen actief zijn.



In elk geval is wat hij beweert zeer goed mogelijk, want rekrutering van jonge kinderen door gewapende rebellen of criminelen is zeker geen uitzondering in Colombia. Dat land wordt al sinds het begin van de jaren 60 verscheurd door een intern conflict tussen marxistische guerrillabewegingen en de Colombiaanse overheid, waarbij volgens officiële bronnen zeker 400.000 mensen om het leven kwamen. Een conflict dat nog bloediger werd door de betrokkenheid van paramilitaire bewegingen. Sinds de jaren 80 en 90 leidde de alsmaar groter wordende drugshandel tot nog meer geweld.