Neef van vrouw die gezin verloor in brand: "Grote solidariteit, maar ze krijgt ook verwijten op sociale media"

"Wat mijn nicht me zei, ging door merg en been", gaat Lorenzo verder. "Ze is zwaargewond, ze heeft alles verloren, en dan zei ze mij "ik moet mijn kinderen en vriend begraven en ik heb geen kleren om hen aan te doen voor de begrafenis".

Dat ging bij mij door merg en been, en dus ben ik een crowdfunding gestart. Sommigen zeiden me dat we ook bij het OCMW kunnen aankloppen voor hun begrafenis, maar we willen nog één keer het beste voor haar vriend en kinderen. Ik had geen bedrag voor ogen, was het 500 euro, minder of meer, alle beetjes helpen. Maar dat we intussen al op ruim 25.300 euro zouden staan van maar liefst meer dan 1.300 mensen, dat had ik niet gedacht. Ik ben iedereen enorm dankbaar!"