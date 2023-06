Diensten- en woonzorgcentra in Turnhout zetten deuren open voor alle senioren tijdens hittegolf

In die centra is het een stuk koeler dan in sommige woningen. "Het zijn gekoelde gebouwen met een constante temperatuur van 23 graden", zegt Op de Beeck. "Voor sommige oudere mensen is het heel belangrijk dat ze kunnen koelen, want als je in een woning zit die voortdurend warm is, is dat op een bepaalde leeftijd niet meer gezond. Je moet dan toch wel een moment hebben om af te koelen."