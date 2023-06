Arbeider van 29 komt om het leven bij IncoPack Lanklaar

De productie werd vanochtend stilgelegd en het personeel werd op de hoogte gebracht. Ze waren onder de indruk van het voorval. De aanwezige werknemers kregen de keuze om in het bedrijf te blijven of om naar huis te gaan. De meesten kozen ervoor huiswaarts te keren. Het bedrijf voorziet in psychologische ondersteuning voor werknemers die het nodig achten. Bij IncoPack wordt slagroom in spuitbussen gemaakt.