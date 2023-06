Eenrichtingsverkeer aan de Bareel: Sint-Gillis lanceert toch nog circulatieplan

Autoverkeer dat van Munthof komt zal in het nieuwe plan wél nog de Bareel kunnen oprijden, maar in de omgekeerde richting zal dat niet meer kunnen, behalve voor het openbaar vervoer. Ook het onderste deel van de Waterloosesteenweg wordt éénrichting, met autoverkeer in de richting van de Hallepoort. Het openbaar vervoer zal ook hier in de twee richtingen blijven rijden. En ook de Parklaan wordt éénrichting, waarbij autoverkeer richting Vorst mogelijk blijft, maar niet meer doorkan tussen Wipstraat en Bareel, in het nauwere deel van de straat.