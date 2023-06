"Ik stop niet op een hoogtepunt, maar dat is voor mijn opvolger een voordeel": Jef Colruyt over vertrek als CEO bij Colruyt

Bijna dertig jaar lang stond Jef Colruyt aan het roer van Colruyt. Hij bouwde de supermarktketen uit tot een marktleider in ons land en blikt dan ook tevreden terug. "In 1994 hadden we een omzet van een miljard euro, vandaag is die bijna 11 miljard euro. Toen waren we met 5.000 medewerkers, vandaag met 33.000 medewerkers. Ik denk dat we goed gewerkt hebben."