84-jarige fietser komt om na aanrijding met wagen in Outer

Het ongeval gebeurde dinsdagavond om 20.30 uur in de Lebekestraat in Outer, een deelgemeente van Ninove. Een 84-jarige man kwam met zijn fiets vanuit een landweg de weg oopgereden. Op datzelfde moment reed een vrouw van 22 met haar wagen door de Lebekestraat. Door het hoge gras in de berm kon ze de man niet op tijd zien en kwam het tot een aanrijding. De man kwam daarbij aan de overkant van de weg terecht.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ze dienden de eerste zorgen toe en brachten de man over naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzocht de feiten. Daaruit blijkt dat dat de bestuurster niet te snel reed. Ze was ook niet onder invloed van alcohol of andere middelen.