Assenede mag zijn inwoners niet bevragen over geld voor vissersboot BOU-8, "intussen wel gesprekken voor lagere prijs"

De restauratie van de oude vissersboot BOU-8 in Assenede is al jaren voer voor discussie, toch zeker als het over de prijs gaat. Want het is ook al jaren dat hij in verval is. Als herinnering aan het rijke vissersverleden, werd de boot in 2003 beschermd. Toen was hij net gerestaureerd, maar raakte heel snel weer in verval. "Die restauratie was gewoon niet goed uitgevoerd", zegt Alex Van Wynsberghe van het comité SOS BOU8. Omdat het jongste restauratiedossier al zo lang aansleept, wordt de restauratie alleen maar duurder. "Die kost zou nu oplopen tot 1,2 miljoen euro. En de Vlaamse subsidie voor de restauratie verhoogt niet mee, die blijft op 609.000 euro", legt Van Wynsberghe uit. Het aandeel dat de gemeente moet betalen verhoogt dus.