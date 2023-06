Gemeente Anderlecht wil met actieplan inwoners aangename zomer bezorgen

Het actieplan omvat een verbod op alcoholgebruik in de openbare ruimte. “Ongeacht of alcohol individueel of in groep wordt geconsumeerd, het zorgt voor allerlei problemen en overlast die ten koste gaat van de levenskwaliteit van de omwonenden (lawaai van vallende flessen, geschreeuw, afval, geweld, enz.). We begrijpen het verlangen om samen te komen en leuke momenten te delen, maar dit mag niet ten koste gaan van de levenskwaliteit van de buurtbewoners”, legt Cumps uit.