Gemeenteraadslid uit Begijnendijk schuldig bevonden aan bezit van kinderporno

De Amerikaanse FBI maakte de Belgische autoriteiten er attent op dat een Belgisch IP-adres in hun onderzoek opgedoken was als eentje met verontrustende activiteit. Het IP-adres bleek dat van het Begijnendijkse gemeenteraadslid, die in het verleden nog voorzitter was van de jongerenafdeling van N-VA in Begijnendijk.

De politie doorzocht het huis en de toestellen van het gemeenteraadslid en trof effectief kinderporno aan op een laptop, een USB-stick en zijn gsm. Ook op bepaalde websites voerde hij zoekopdrachten uit die in de richting van kinderporno wezen. Het onderzoek wees uit dat de man al minstens sinds januari 2018 kinderporno opzocht.



Het gemeenteraadslid gaf de feiten toe en krijgt nu de gunst van de probatieopschorting. Dat betekent dat hij geen celstraf krijgt, maar wel drie jaar lang aan zes voorwaarden zal moeten voldoen. Dat zijn om te beginnen de drie klassieke: een vast adres hebben, geen nieuwe feiten plegen en ingaan op oproepen van het justitiehuis. Daarnaast moet hij ook zijn problematiek aanpakken met psychologische begeleiding, zijn apparatuur steeds beschikbaar stellen voor onderzoek en vast werk hebben.