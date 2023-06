Gent wil leegstand shoppingcenter Zuid aanpakken: "Meer horeca, ondernemers en zelfs studentenkamers"

De stad Gent wil de leegstand in het shoppingcenter Zuid aanpakken. "Uit onze data blijkt dat de cijfers inderdaad niet goed zijn", zegt schepen Sofie Bracke (Open VLD) na een vraag van gemeenteraadslid Sven Taeldeman (Vooruit). De cijfers worden later naar buiten gebracht in het leegstandsrapport van de stad. "We willen nu toch al nadenken om het winkelcentrum een boost te geven." Het shoppingcenter heeft twee uitbaters, de stad is in overleg met hen over de toekomst van het winkelcentrum.