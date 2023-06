Minstens 59 doden na schipbreuk van boot met migranten en vluchtelingen voor de Griekse kust 

Het vaartuig kwam in de vroege ochtend in de problemen voor de kust van het schiereiland Peloponnesos, in het zuiden van Griekenland. Het kapseisde en zonk. De schipbreuk deed zich voor in internationale wateren, op zo'n 50 mijl van de Griekse kustgemeente Pylos.

Volgens de laatste balans van de Griekse kustwacht zijn al zeker 59 doden geteld. 104 mensen konden gered worden. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder kan oplopen, want volgens opvarenden die gered konden worden, zouden er tot 400 mensen aan boord zijn geweest. Mogelijk zelfs nog meer.

Volgens de Griekse autoriteiten is een grootschalige zoekactie naar overlevenden of lichamen op gang gebracht, met patrouilleschepen van de kustwacht, de luchtmacht, een fregat van de marine en vrachtschepen en andere vaartuigen die zich in het gebied bevinden. Vier ziekenhuizen zijn in staat van paraatheid gebracht om eventuele gewonden te verzorgen.