Hele voormiddag treinhinder tussen Mechelen en Sint-Niklaas en tussen Mechelen en Dendermonde door beschadigde bovenleiding

Door schade aan de bovenleiding ter hoogte van een spoorvertakking in Hombeek bij Mechelen, is er sinds 6 uur grote treinhinder op de spoorlijnen tussen Mechelen en Sint-Niklaas en tussen Mechelen en Dendermonde. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Alle treinen tussen Mechelen en Willebroek en tussen Mechelen en Londerzeel zijn daarom voor onbepaalde tijd afgeschaft.

Wie van Sint-Niklaas of Dendermonde naar Mechelen moet, en omgekeerd, kan in Willebroek en Londerzeel een vervangbus nemen. Infrabel laat weten dat de herstellingswerken nog zeker de hele voormiddag zullen duren en dat alle hinder pas in de namiddag voorbij zal zijn.