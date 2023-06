Hasselt krijgt 161 extra studentenkamers: “Een eigen badkamer is wel een must”

Xior heeft al 193 kamers in een woontoren in het Kapermolenpark, de 161 kamers in Quartier Bleu komen er nu bovenop. Nochtans is er geen tekort aan studentenkamers in Hasselt. “We merken wel dat het aanbod van kamers in Hasselt elk jaar krapper wordt”, zegt Sofie Hoste van de UHasselt. “Wij hebben 2.200 koten in ons bestand zitten en daarvan waren vorig jaar nog 300 beschikbaar. In vergelijking met 5 jaar geleden is dat wel minder, maar er is nog geen tekort. Toch is het goed dat het aanbod wordt vergroot.”