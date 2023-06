Het doek valt over Meubelgroep Heylen: heeft de klassieke meubelwinkel nog een toekomst?

De meubelsector is online nog altijd klein, zegt Breugelmans. "Ook een gigant als Ikea heeft ontzettend lang gewacht om een webwinkel te openen. Ze zijn er pas in 2018 mee begonnen. Nu zetten ze er volop op in, maar het loopt nog niet altijd even vlot."



Toch groeit de online meubelmarkt. "Veel klanten starten hun zoektocht naar meubelen op het internet en gaan daarna naar een fysieke winkel om effectief hun nieuwe meubelen te kopen. Als je dan niet online aanwezig bent, is de stap naar de concurrentie veel kleiner."

De consument verwacht dat de meubelwinkel online aanwezig is, maar verwacht ook online elementen in de fysieke winkel. "Je wil je nieuwe zetel graag kunnen zien in je eigen omgeving en niet alleen in een steriele winkelruimte. De technologie laat dat nu ook toe, met virtuele realiteit bijvoorbeeld. Toch zie je dat nog niet vaak in de winkels en blijft het voorlopig alleen bij experimenten."