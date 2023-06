Uitslaande brand in vakantiepark in De Haan: "Vakantiehuizen zitten nog altijd zonder elektriciteit" 

In het Villapark in De Haan staan vakantiehuisjes, maar naast een invalsweg achter de aanpalende supermarkt ligt ook een opslagplaats mét een hoogspanningscabine. Het is daar dat er gisteren rond 23.20 uur een uitslaande brand uitbrak.

"Kwaad opzet sluiten we uit. Het vuur is ontstaan tussen opgeslagen afval in de veranda van de opslagplaats”, zegt brandweerluitenant Francis Vermote. “Toen onze ploegen aankwamen in de opslagplaats, was het al hevig aan het branden. De vlammen sloegen uiteindelijk ook over naar het dak.” De brandweer van De Haan kreeg daarom versterking van ploegen uit Blankenberge en Oostende.