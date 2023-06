Houten sokkel net naast standbeeld Leopold II in Oostende, laat mensen nadenken over (de-) kolonisatie

De lege houten sokkel die in Oostende staat, is een exacte kopie van een beeld van Leopold II in Brussel. Maar dan zonder koning. Het kunstenaarscollectief Faire-part trekt met de sokkel naar verschillende steden en gemeenten. "Waar de sokkel landt, vormt hij een decor voor artiesten die hun eigen visie op macht en (de-) kolonisatie brengen. De koning is weg, er is plaats voor andere verhalen", zegt curator Stephanie Collingwoode Williams.

Nog de hele maand juni zijn er optredens van artiesten en kun je deelnemen aan workshops. Artiesten brengen hun eigen idee over macht en kolonisatie en willen in dialoog gaan met voorbijgangers. "Wat betekent het als we geen koning meer herkennen, wat zetten we dan in de plaats?", vraagt Stephanie Collingwoode Williams zich af. "Bezoekers, toeristen, voorbijgangers, iedereen kan deelnemen aan evenementen die we voorzien. We roepen ook op om deel te nemen met ons koor. Mensen kunnen zich daar nog voor inschrijven."

De sokkel ("SOKL") is een initiatief van het festival DANSAND in Oostende. Hij staat nog tot begin juli op de dijk. Binnenin is ook een kleine tentoonstelling.