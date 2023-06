Houthandel Vanhove in Kinrooi maakt designstoelen van afvalhout

Hogeschool UCLL was 1 van de coördinatoren van het 3-jaar durende project en hield zich vooral bezig met het reinigen van het hout en het hergebruik van de materialen. De kunstinstelling Z33 is op zoek gegaan naar inspirerende designers die de bedrijven hielpen nadenken over wat ze met hun afval kunnen doen zoals Studio Segers, die dan weer voor de uitwerking van het design zorgde. "Er is heel ingenieus over nagedacht. Je ziet echt hoe de stoel is opgebouwd en hoe de stabiliteit gegarandeerd wordt", besluit artistiek directeur van Z33 Adinda Van Geystelen.