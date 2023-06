Straat afgesloten in Ieper: "Door de droogte vallen grote takken van de bomen"

In Ieper moet een straat dicht voor het verkeer omdat er grote takken van de bomen vallen. Het is de Leopold III-laan, een straat langs de Vesten niet ver van de Menenpoort. Door het warme, droge weer nemen bomen minder vocht op en daardoor worden takken breekbaar. Omdat het grote takken zijn is het gevaarlijk voor voorbijgangers of auto's.