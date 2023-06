In Genk komt de container terug voor GFT-afval: "80 procent van de Genkenaren wilde de groene bak terug"

Limburg.net heeft in januari 2022 op de meeste plaatsen in de provincie Optimo ingevoerd. Daarbij worden vijf afvalsoorten opgehaald in aparte zakken. Na één jaar blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen betreffende zowel de afvalcijfers als de CO2-reductie worden gehaald.

Maar in een bevraging in Genk die eerder dit jaar gehouden is, blijkt dat een meerderheid van de Genkenaren de groene container terug wil. Schepen Alessandro Cucchiara (Vooruit): "Het blijkt dat na een jaar nog altijd 80 procent van de Genkenaren die groene bak terug wil. En dan vinden we dat, als je participatief te werk gaat, je met die resultaten rekening moet houden en dus hebben we ervoor gekozen de optie van de groene bak in te voeren."