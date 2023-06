Italië neemt afscheid van Silvio Berlusconi: duizenden mensen verzamelen op het plein voor de kathedraal

Silvio Berlusconi was op zijn minst gezegd een omstreden figuur. Zijn carrière zat boemvol schandalen, gesjoemel en foute uitspraken. Dat leverde hem tijdens zijn carrière als politicus zowel voorstanders als tegenstanders op. Dat blijkt ook op zijn begrafenis, want ook daar komen zowel voorstanders als tegenstanders van de oud-premier opdagen. Even ontstond er een klein opstootje op het plein toen een vrouw met het opschrift "ik ben niet in rouw" zich een weg baande door de massa.