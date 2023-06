Partij in chaos en miljardenerfenis: hoe moet het nu verder na de dood van Silvio Berlusconi?

De dood van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi doet Forza Italia, de conservatieve politieke partij waarvan hij de voorman was, op haar grondvesten daveren. Want zelfs 12 jaar na zijn premierschap, had Berlusconi nog steeds de touwtjes stevig in handen. En dan is er nog de miljardenerfenis die de succesvolle zakenman achterlaat? Berlusconi had vijf kinderen en veel vrouwen, maar het is lang niet zeker of zij allemaal een deel van het fortuin erven.