Japanse soldaat schiet drie collega's neer tijdens schietoefening, met twee doden tot gevolg 

De schietpartij vond plaats tijdens oefeningen van de zelfverdedigingsstrijdkrachten, de officiële naam van het Japanse leger. Een groep nieuwe rekruten kreeg een training over hoe ze moeten omgaan met vuurwapens. De vermoedelijke dader is ook een rekruut van 18 jaar, die in april toetrad tot het leger.

De drie slachtoffers hadden de leiding over de oefening en gingen net over tot schietoefeningen met echte kogels, toen de cadet begon met schieten. Andere militairen konden hem snel overmeesteren, maar twee slachtoffers van 25 en 52 jaar overleefden de schietpartij niet. Een derde slachtoffer van 25 jaar geraakte gewond. Het Japanse leger kon niet zeggen wat het motief van de dader was, maar gaf wel aan dat de rekruut "schoot met de intentie om te doden".

Extreem zeldzaam

Schietpartijen komen in Japan zelden voor. In 2021 stierf slechts één iemand door toedoen van wapengeweld, in vergelijking met 48.830 Amerikaanse slachtoffers van wapens datzelfde jaar. Dat komt omdat Japan uitzonderlijk strenge wapenwetten hanteert. Slechts onder zeer specifieke omstandigheden kan een burger een vuurwapen aanschaffen.

Japan neemt afscheid van vermoorde oud-premier Shinzo Abe Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Daarnaast werd voormalig premier Shinzo Abe in de zomer van 2022 neergeschoten tijdens een verkiezingstoespraak. Abe overleefde de aanslag niet. Ook toen was de dader verbonden aan de Japanse zelfverdedigingstroepen, als voormalig lid van de maritieme strijdkrachten.

Toch is de schietpartij geen alleenstaand geval. In mei dit jaar schoot een man nog twee politieagenten dood in de stad Nakano, een buitenwijk van hoofdstad Tokio.