Kajakken op de Maas kan nog, ondanks aanhoudende droogte

Door de aanhoudende droogte zal ook het peil van de Maas nog dalen. "Dat zien we elke zomer, maar dan zal je nog altijd kunnen kajakken", voorspelt Heemskerk. Met de juiste tactiek lukt het om zelfs aan een stuk door te varen. "Als je voor je stenen ziet uitsteken, dan moet je die vermijden. Je kiest best voor de buitenbochten, want daar is meer water. Maar dit voorjaar heb ik nog geen klanten horen klagen over een moeilijke doortocht."