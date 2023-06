Zo willen jeugdbewegingen een bewogen kampzomer als die van vorig jaar vermijden

Concreet zetten de jeugdbewegingen daarom in eerste instantie in op een soort charmeoffensief. Sinds begin deze maand hebben de koepelorganisaties samen een 25-tal populaire kampgemeenten bezocht en er overlegd met de lokale besturen. Dat gaat van Kasterlee en Pelt in Vlaanderen tot Houffalize en Marche-en-Famenne in de Ardennen.

Opmerkelijke afwezige in die lijst is overigens La Roche waar vorig jaar die aanvaring was tussen de gemeente en een scoutsgroep, met uiteindelijk een tussenkomst van de Raad van State. Volgens Van Reusel zijn er in de nasleep daarvan wel verschillende constructieve contacten geweest met de gemeente. La Roche was volgens hem eerder een uitzonderlijk geval en niet representatief voor de meeste overlast veroorzaakt door kampen.