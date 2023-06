Zes Kempense gemeenten vinden oplossingen om landbouwwegen veiliger te maken voor fietsers en wandelaars

Die oplossingen werden gevonden via het plattelandsproject "Gedeelde landbouwwegen" van de vzw Rurant in samenwerking met de provincie en de lokale besturen. "We zijn samen met boeren, wielertoeristen, schoolgaande kinderen en hun ouders rond de tafel gaan zitten om te bekijken wat de problemen zijn, waar we elkaar in erkennen en hoe we dat kunnen oplossen", zegt Poelmans.

In Retie, Mol, Ravels, Dessel, Arendonk en Oud-Turnhout werden tien proefopstellingen geplaatst. "De meest klassieke is een tractorsluis, waarbij je de weg gaat knippen voor bepaalde weggebruikers. Maar we hadden ook veel aandacht voor het verleggen van routes, bijvoorbeeld sommige fietsknooppunten die anders gelegd konden worden. Daar hebben we lessen uit geleerd en infofiches van gemaakt om het ook in de praktijk te kunnen toepassen."