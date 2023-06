Ketnet-wrapster Gloria Monserez bedankt schoolkinderen in Grimbergen persoonlijk voor hun inzet voor Kom Op Tegen Kanker

"Het was voor onze Vrije Basisschool Prinsenhof het groot slotmoment van de KIVOWE-actie", zegt directeur Benjamin Rombaut. "KIVOWE staat voor Kinderen Voor De Wereld. Elk jaar halen de kinderen geld op voor een goed doel in het binnen- of buitenland. Zo hebben we al geld opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië en de oorlogsslachtoffers in Oekraïne."

"Dit jaar kozen we voor Kom Op Tegen Kanker. Fenna, één van onze kleuters uit het derde klasje, heeft vorig jaar kanker overwonnen", legt de directeur uit. "Het lag dan ook voor de hand om voor deze organisatie te kiezen. We organiseerden, aansluitend op ons paasontbijt, een gesponsorde wandeltocht waar de ouders de kinderen per kilometer een sponsorcent konden geven. Dat leverde het mooie bedrag van 9.178 euro op. We wilden de cheque op een feestelijke manier aan Kom Op Tegen Kanker overhandigen. Daarom hebben we Gloria Monserez, boegbeeld van de actie De Pet Op Tegen Kanker, uitgenodigd op onze school. Het was voor onze meer dan 700 kinderen een absolute hoogdag en een beloning van hun harde werk."