Jeugdrechters kritisch over plan tegen jeugdcriminaliteit: "Nog méér met  beschuldigende vinger wijzen naar ouders?"

Ook de Unie van jeugdrechters hekelt in zijn reactie de communicatie over het plan: "In tegenstelling tot wat de communicatie vanuit de Vlaamse Regering suggereert, is dit Actieplan niet in overleg met de magistratuur tot stand gekomen. De Unie van Jeugdmagistraten is over een aantal punten weliswaar gehoord, maar heeft daarentegen geen enkele inspraak in de beleidskeuzes van het parlement en/of regering"