Laaksite in Aarschot wordt groot sport- en recreatiedomein met nieuwe sporthal

"De Laaksite in Aarschot is een groot terrein in een parkomgeving, waar we vooral focussen op buitensporten", zegt schepen Bert Van der Auwera (Open VLD). "Vroeger was er alleen voetbal, maar we gaan dat uitbreiden. Er komt een Finse piste, fitness in openlucht, de jeugd zal er kunnen skaten op sportief niveau. Er komt een pumptrack, da's een pad waar je acrobatische toeren kan uithalen met een fiets of een skateboard. We gaan een BMX-parcours aanleggen en ook een nieuw groot grasveld waar je onder meer rugby zal kunnen spelen."