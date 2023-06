Leerkrachten Sportschool Hasselt gaan in beroep tegen schorsing wegens grove whatsappberichten 

Negen leerkrachten van de Sportschool in Hasselt zijn preventief geschorst, omdat ze discriminerende, racistische en homofobe berichten zouden hebben gestuurd in een whatsappgroep. Zeven van de negen leerkrachten gaan in beroep tegen hun preventieve schorsing. Dat heeft advocaat Frederic Debuyst, die zeven van de geschorste leerkrachten bijstaat, bevestigd aan TV Limburg.

De zeven zijn na hun preventieve schorsing die half april inging nog steeds van oordeel dat de schorsing onterecht is. Daarom stappen ze maandag naar de kamer van beroep van het gemeenschapsonderwijs. Die kan vervolgens beslissen of de preventieve schorsing al dan niet terecht is.