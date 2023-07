Leggen je kippen te veel eitjes? Let op, die eitjes verkopen mag niet zomaar

Als je de wet letterlijk bekijkt, dan zegt die dat je gekend moet zijn bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen als je levensmiddelen verkoopt. "Dat geldt officieel ook als je die ruilt of weggeeft", verduidelijkt Helene Bonte van het FAVV. “Maar als je occasioneel eens een eitje geeft aan je familie of vrienden, dan zit dat in de privésfeer en dan gaan we daar niet moeilijk over doen. Dus dan hoef je geen controles te vrezen." Ook al krijg je wat geld van die vrienden in ruil voor de eitjes.

"Hou er wel rekening mee dat je altijd verantwoordelijk gesteld kan worden als er een klacht is omdat er iemand ziek zou worden van je eitjes, ook als je ze gratis weggeeft."