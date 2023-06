Leuven organiseert Wereld Transplantatie Spelen in 2027

Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) is trots dat de spelen naar Leuven komen. "We hebben het WK Wielrennen achter de rug, volgend jaar in oktober 2024 het WK gravel en in 2027 dan de Wereld Transplantatie Spelen. In ons sportbeleid willen we inclusiviteit benadrukken en iedereen aan het sporten krijgen, en deze spelen omvatten dat allemaal. Voor bepaalde sporten zullen we wel moeten uitwijken naar omliggende steden of gemeenten. Zo is er een 50 meter zwembad nodig en dat is er niet in Leuven. Ook voor het golfterrein zullen we het Leuvens grondgebied moeten verlaten."